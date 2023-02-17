На тлі розриву відносин з міжнародними брендами Росія традиційно спробувала підсунути своїм громадянам продукти власних марок.

В Росії спостерігаються проблеми з асортиментом засобів гігієни та побутової хімії на тлі рішення відомих іноземних брендів вийти з ринку РФ. Відповідний вибір продукції для росіян скоротився на 16,2%.

Тепер замість продукції Johnson&Johnson, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, та інших відомих марок, росіянам пропонують товари місцевих рітейлерів, пише The Moscow Times.

Повідомляється, що російські виробники вже почали кампанію з просування свого продукту, заповнивши полиці магазинів власними торговими марками (СМТ). Наприклад, у мережі "Магніт" частка російських СМТ за підсумками 2022 року зросла на 27%, а в непродовольчому сегменті - на 35%.

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Аналогічна динаміка спостерігається і в російській мережі гіпермаркетів "Лента". Там точні цифри не назвали, проте запевнили, що продажі такої продукції випереджають динаміку відомих брендів.

Як зазначила глава ритейл-департаменту CORE.XP Марина Малахатько, у росіян виникли проблеми з фарбуванням волосся через дефіцит барвників, адже такі бренди як Wella, Londa й Estel - їм більше не доступні.

При цьому так званий "паралельний імпорт" в розширенні асортименту не допомагає.

"Паралельний імпорт лише частково вирішує завдання підтримки асортименту і не може бути панацеєю", - заявив виданню керівник одного з відділень магістратури "вищої школи економіки" Олександр Лебедєв.

За його словами, надалі асортимент товарів для громадян РФ зменшиться ще більше.

Бренд Johnson & Johnson офіційно вийшов з Росії

Нагадаємо, що велика частина всесвітньо відомих брендів з виробництва засобів гігієни, а також косметичних продуктів по догляду, вирішили покинути Росію в перші місяці з моменту повномасштабної агресії військ РФ проти України.

Так, 29 березня 2022 року стало відомо, що відповідне рішення прийняла американська компанія Johnson&Johnson. У структуру J&J входять, в тому числі такі бренди, як Carefree, O. B., Clean & Clear, Johnson's Baby, Listerine, Compeed та інші.

При цьому на російському ринку залишилися такі компанії, як Procter&Gamble Co., Colgate-Palmolive Co. і Kimberly-Clark Corp.

Тоді в Росії почалася справжня битва за товари в магазинах, а також великий попит на асортимент торгових спекулянтів.

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