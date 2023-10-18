У документі, зокрема, пропонується дозволити засудженим за ряд тяжких і особливо тяжких злочинів працювати з дітьми як педагоги і тренери, якщо з моменту звільнення пройшло більше 10 років.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін звернувся до депутатів від "Єдиної Росії" з проханням відкликати законопроект, що дозволяє засудженим за деякі тяжкі та особливо тяжкі злочини працювати з дітьми педагогами і тренерами.

За словами Володіна, якщо депутати не відкличуть законопроект, його "доведеться відхилити", оскільки члени Ради Держдуми прийшли до висновку, що ініціатива "призведе до помилок, які потім можуть боляче вдарити по нашим дітям".

Законопроект підготували відомі депутати Держдуми від "Єдиної Росії" - віце-спікер парламенту Петро Толстой, фігуристка Ірина Родніна і хокеїсти Владислав Третяк і В'ячеслав Фетисов. Також в числі авторів значилася депутат від Карелії Валентина Півненко.

Відео дня

У документі, зокрема, пропонується дозволити засудженим за ряд тяжких і особливо тяжких злочинів працювати з дітьми як педагоги і тренери, якщо з моменту звільнення пройшло більше 10 років. Крім того, автори ініціативи вказували, що у засуджених не повинно бути судимості за "вбивства, статеву недоторканність і статеву свободу особистості, злочини проти сім'ї та неповнолітніх".

Ситуація і вихованням дітей в РФ

У Росії злочинців-рецидивістів використовують в якості моральних авторитетів при вихованні дітей. Про це свідчить показовий випадок, що стався в Сургуті.

Як повідомляє видання "Тюмень - багатий регіон", на так званий "урок мужності" в одну зі шкіл міста Сургут запросили "ветерана СВО". Але не простого, а тричі судимого за крадіжки рецидивіста.

Вас також можуть зацікавити новини: