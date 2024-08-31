За попередніми даними, на борту були члени екіпажу та туристи.

На російській Камчатці зник гелікоптер Мі-8T з людьми на борту.

Як повідомляє "Осторожно, новости", вертоліт компанії "Вітязь Аеро", яка займається туристичними перевезеннями, перестав виходити на зв'язок у районі вулкана Вачкажець.

Повітряне судно здійснювало переліт із майданчика в районі вулкана Вачкажець на майданчик Миколаївка, але у призначений час екіпаж не вийшов на зв'язок.

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За попередніми даними, на борту перебувають 22 особи - 19 пасажирів і три члени екіпажу. На пошуки вилетів гелікоптер Мі-8, а також наземне угруповання Камчатського рятувального центру МНС Росії.

Інші авіакатастрофи в РФ

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 липня, у Калузькій області РФ розбився вертоліт. Йдеться про падіння Мі-28.

Як пишуть російські пропагандистські пабліки, вертоліт розбився у Жиздринському районі Калузької області. Наразі офіційної інформації про загиблих та постраждалих немає. Такі вертольоти російська армія активно використовує для війни проти України.

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