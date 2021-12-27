У суді переглядали епізоди зі справи Дмитрієва за статтями, за якими раніше його виправдали.

Петрозаводський районний суд Карелії збільшив з 13 до 15 років колонії суворого режиму вирок історику і голові місцевого відділення правозахисної організації "Меморіал" Юрію Дмитрієву, який займався дослідженням радянських політичних репресій.

Про це повідомляє російське видання "Медіазона".

У суді переглядали епізоди зі справи історика за статтями про виготовлення дитячої порнографії, розпусні дії та зберігання зброї, за якими раніше його виправдали.

Тепер за сукупністю Дмитрієву призначили 15 років, як того під час дебатів вимагав прокурор.

Читайте такожЄвросоюз закликає Росію звільнити історика, який досліджував радянські політрепресіїЯк повідомляв УНІАН, у липні 2020 року Петрозаводський міський суд Карелії засудив історика Дмитрієва до трьох років і шести місяців позбавлення волі. Його визнали винним у насильницьких діях сексуального характеру щодо малолітньої прийомної дочки. У вересні Верховний суд Карелії збільшив термін до 13 років. Сам Дмитрієв звинувачення категорично заперечує.

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