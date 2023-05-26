Тепер омську лавочку можуть вважати за екстремістську символіку.

Росіян доводять до істерики не тільки бордюри в кольорах українського прапора, але і лавочки у дворах, пофарбовані в синій і жовтий кольори. У російському Омську через них розгорівся скандал, пише Baza.

Місцеві жителі поскаржилися на появу лавочок у "ворожих" кольорах. Після скарги лавки перефарбували під наглядом поліції. Жовті елементи пофарбували в білий колір.

Але нове поєднання кольорів теж під забороною, адже біло-синій використовують члени легіону "Свобода Росії", що складається з росіян, які воюють на боці України.

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Легіон "Свобода Росії" на території РФ заборонений і визнаний терористичним, а за поширення його символіки можна отримати штраф або адміністративний арешт за статтею про демонстрацію екстремістської символіки.

Легіон "Свобода Росії" - що потрібно знати

Легіон "Свобода Росії", що складається з колишніх військових РФ, простих росіян і білорусів, був сформований незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в березні 2022 року. Військовослужбовці легіону використовують на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ.

До жовтня 2022 року у Легіоні "Свобода Росії", що входить до Міжнародного легіону ТРО України, почали формувати третій батальйон. Підрозділ, в тому числі, брав участь в обороні Бахмута в Донецькій області.

Легіон діє не тільки на території України, але і в Росії. Зокрема, раніше на цього тижня бійці підрозділу разом з Російським добровольчим корпусом проникли на територію Бєлгородської області РФ.

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