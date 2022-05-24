Країна хоче підписати угоди про "експорт пенсій".

Росія перестане платити пенсії громадянам СНД з бюджету свого пенсійного фонду.

Як повідомляють російські ЗМІ, відповідну угоду в СНД денонсувала Держдума.

Угода 1992 року передбачала, що громадян зі стажем роботи в різних країнах колишнього СРСР можуть отримувати пенсійні виплати з російського Пенсійного фонду.

"У зв'язку зі зростанням міграційних потоків в Російську Федерацію ростуть і витрати на реалізацію Угоди, притому що під цю угоду вже можуть підпадати громадяни, які не мають або мають мінімальний стаж роботи в СРСР і не зробили внесок у розвиток економіки країни", — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту про вихід з угоди.

Як очікується, на зміну угоді прийдуть двосторонні договори між країнами, в яких передбачений "експорт пенсій". Кожна країна буде платити пенсію тільки за стаж на своїй території, в залежності від того, скільки в країні пропрацював пенсіонер.

Якщо угоди з якоюсь конкретною країною укладено не буде, то для отримання страхової пенсії в Росії буде потрібно 15 років трудового стажу.

Завдяки такому рішенню РФ планує до 2025 року заощадити 18 млрд рублів.

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