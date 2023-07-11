Журналісти відвідали одне з найбільших кладовищ "Групи Вагнера" в Краснодарському краї.

Через півтора місяці після оголошеного відходу "ПВК Вагнер" з фронту і більше двох тижнів після заколоту Євгена Пригожина, в Росії продовжують ховати вбитих найманців. Але тепер над їхніми погилами перестали встановлювати хрести, пише видання "Вот Так".

Кореспондентка видання побувала на одному з найвідоміших кладовищ найманців в станиці Бакинська Краснодарського краю. Як з'ясувалося на місці, заколот вагнерівців ніяк не вплинув на плани з благоустрою кладовища, яке Пригожин анонсував ще навесні.

"Недільним днем на кладовищі похмурі робітники займаються благоустроєм могил. Замість дерев'яних хрестів з табличками на місці поховань встановлюють сірі гранітні надгробки у вигляді пірамід, схожі на протитанкові надовби, відомі як "зуби дракона"", – пише видання.

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Чому відмовилися від хрестів, ніхто не зміг розповісти. Але на пірамідках-надгробках як і раніше присутня символіка "ПВК Вагнер".

Ділянка, де ховають найманців, обгороджена парканом від решти кладовища. Про це поховання вагнерівців вперше стало відомо наприкінці 2022 року, коли тут було 48 могил з табличками "Вагнера". Зараз їх у 17 разів більше — 824 могили. Але робітники, зайняті в благоустрої, запевняють, що поховань насправді більше — близько тисячі.

Також робітники стверджують, що на цвинтар продовжують привозити вбитих найманців, хоча і в меншій кількості. Чи йде мова про нещодавно загиблих, або про тих, хто загинув раніше, але тільки зараз їх змогли поховати, не уточнюється.

Відхід "вагнерівців" з фронту

1 червня поточного року ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що його приватна армія йде з Бахмута і передає свої позиції регулярній російській армії. Хоча подібні заяви він робив і раніше, цього разу вагнерівці дійсно відійшли в російський тил.

На початку липня командир українського підрозділу аеророзвідки "Terra" Микола Волохов розповів, що на Бахмутському напрямку продовжують діяти найманці "ПВК Вагнер". Він припустив, що вони могли повернутися на фронт вже в якості контрактників російської регулярної армії.

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