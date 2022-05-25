В'ячеслав Гладков заявив, що "під вогонь" потрапило село Журавлівка.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в черговий раз заявив про обстріл населених пунктів нібито українськими військовими. Цього разу "напали" на село Журавлівка.

Про це Бєлгородський губернатор повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Йде обстріл з боку України нашого села Журавлівка", - йдеться в повідомленні.

За його словами, один чоловік нібито отримав осколкове поранення.

"Поки не розуміємо, як він опинився в селі. Мешканці кілька тижнів тому були переселені з Журавлівки та Нехотіївки. Але обов'язково розберемося. Йому зараз надається необхідна медична допомога", - запевнив Гладков.

При цьому він вказав, що в населеному пункті нібито постраждали п'ять домогосподарств. Водночас він не надав жодних фото.

Як раніше повідомляв УНІАН, російська влада вже не вперше звинувачує Україну в обстрілі території РФ. 30 Квітня прогриміли вибухи на нафтобазі у селі Жеча під Брянськом. Чиновники стверджують, що засобами ППО нібито був виявлений літак ЗСУ.

29 квітня на фармацевтичному заводі в російському Кургані "Синтез" пролунав вибух. Підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків в Росії, забезпечує, перш за все, госпітальний сектор.

При цьому в РНБО України допустити імовірність перенесення бойових дій на територію країни-агресора, але це залежить від багатьох факторів.

Водночас президент Володимир Зеленський заперечує, що українські війська завдають ударів по території Росії. Однак, в містах Бєлгород, Курськ, Брянськ постійно відбуваються таємничі "хлопки", після яких горять склади боєприпасів, нафтобази та інші важливі стратегічні об'єкти.

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