Голий російський військовий під солями пробрався в готель, де приставав до дитячої хокейної команди.

У місті Єйськ капітан космічних військ Збройних сил Росії Гліб Колпаков під впливом наркотиків пробрався вночі в готель, роздягнувся й почав чіплятися до дітей з краснодарської хокейної команди "Акули 2021".

Як повідомляє Telegram-канал Mash, Колпаков приїхав із Камчатки у відпустку, напередодні співав у караоке і там же наївся "солей" (наркотики, - ред.).

"А потім приготувався до запуску ракети в акул. Прокрався в готель, роздягнувся догола і заліз у ліжко до 11-річного хокеїста. Став обіймати хлопчика, потім поцілував в руку іншої дитини, після чого вирубився. Сольового космопедофіла розштовхав тренер, і той втік, у чому був, забувши речі й документи", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що наступного дня військовий сам прийшов до поліції й сказав, що не хотів нікого домагатися, а все сталося через наркотики.

Проте, на місце вже прилетіли батьки Колпакова і командир його військової частини.

Як повідомляв, раніше в Москві учасник гей-вечірки в готелі викликав поліцію і заявив, що його намагалися "накачати наркотиками" і зґвалтувати. 36-річний Юра з Волгодонська босоніж і в одних штанях навів паніку в готелі. Він був у неадекватному стані й просив про допомогу.

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