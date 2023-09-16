Вибух гранати стався через недбале поводження з боєприпасом.

У місті Розсош Воронезької області РФ загинули троє військових, які були професійними саперами.

Як повідомило видання Baza, причиною став вибух гранати у приватному будинку.

"Троє людей загинули через вибух гранати у дворі будинку під Воронежем", — йшлося в повідомленні.

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Всього в будинку проживало п'ятеро чоловіків. Троє з них вийшли у двір і після цього пролунав вибух. За попередньою інформацією ЗМІ, вибух стався випадково через недбале поводження з боєприпасом.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю та редактор "Воєнного Фокусу" Ігаль Левін заявив, що військові РФ щось не поділили.

"Підсумок: мінус комбат, його заступник, заступних по технічній частині та два водії. Російські канали пишуть, що вибух стався випадково", — сказав Ігаль Левін.

Війна в Україні - втрати РФ

За останніми даними на війні в Україні загинули вже близько 271 тис. 790 військових РФ. З них 350 ЗСУ ліквідували минулої доби.

Росія витратила на війну проти України близько $167 мільярдів. Найбільші статті витрат: забезпечення військових дій ($51,3 млрд), зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації родинам загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) та вартість знищеної техніки ($34 млрд).

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