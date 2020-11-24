Де мати дитини, досі не відомо.

У Москві виявили 10-річного хлопчика, якого мати замкнула на кілька днів у квартирі одного без їжі та світла.

Читайте такожУ Росії поліцейські забрали у сатаністів двох дівчаток-маугліПро це пише Telegram-канал "Life Shot".

"Жінка залишила хлопчика вдома одного, замкнувши його на ключ, і пропала. Просидівши в квартирі без електрики п'ять днів з однією лише пачкою рису, четвертокласник почав голосно кричати у вікно і стукати у вхідні двері. Прохання про допомогу почули сусіди і викликали співробітників МНС. А поки рятувальники їхали на місце, мешканці будинку передали дитині їжу через балкон", - йдеться в повідомленні.

Де мати хлопчика, досі не відомо. Зазначається, що жінка ніде не працює і була помічена за вживанням наркотиків.

"Сусіди розповідають, що в квартирі сім'ї твориться повний жах: всі меблі перевернуті, валяються пивні пляшки, повзають таргани і літають мухи", – йдеться в повідомленні.

За їхніми словами, мати школяра вела аморальний спосіб життя та часто не бувала вдома. А коли вона поверталася, то збирала галасливі компанії, нерідко посиденьки закінчувалися бійками, передає РЕН ТВ.

Один з мешканців повідомив, що у квартирі все перевернуто догори дном, валяються раковина та порожні пляшки, обидва холодильники відсунуті. Немає світла та продуктів, все брудне й у цвілі, всюди повзають таргани.

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Автор: Катерина Шварц