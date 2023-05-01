Розподілом займуться спеціальні комісії, створені на базі університетів.

В Росії випускників бюджетних відділень вузів хочуть зобов'язати працювати з розподілу на оборонних заводах. Такий законопроект внесла до Держдуми держрада Татарстану.

Автори пояснюють ініціативу турботою про студентів, які не можуть працевлаштуватися через відсутність досвіду, а також необхідністю боротьби з дефіцитом кадрів.

"Це дозволить гарантовано забезпечити молодих фахівців роботою, згідно з отриманою кваліфікацією, на термін не менше трьох років по завершенні навчання, що в свою чергу сприятиме кадровому забезпеченню підприємств оборонно-промислового комплексу та пріоритетних галузей економіки країни", — йдеться в пояснювальній записці.

Відео дня

У разі відмови від примусового працевлаштування, студент повинен відшкодувати державі витрати на своє навчання. Законопроект поки не отримав висновку профільної комісії Держдуми.

Розподілом займуться спеціальні комісії, створені на базі університетів. Розподіл для випускників вузів було обов'язковим в СРСР. Студент був зобов'язаний відпрацювати за розподілом три роки і тільки після цього міг поміняти місце роботи за власним бажанням.

Ситуація в РФ-останні новини

Міністерство оборони РФ розвернуло небачену за масштабами вербування ув'язнених у російських в'язницях. Частину завербованих передають так званим "ПВК".

Міноборони РФ пропонує закріпити введені напередодні електронні повістки в Положенні про призов на службу. Якщо норму приймуть, російські військкомати зможуть збирати дані про призовників самостійно – через сервіс "Держпослуги", медичні інформаційні системи і так далі.

Президент Російської Федерації Путін підписав закон, який дозволить залучати до "миротворчих місій" військовослужбовців-строковиків.