Раніше це могли робити тільки солдати, які проходять військову службу за контрактом.

Президент Російської Федерації Путін підписав закон, який дозволить залучати до "миротворчих місій" військовослужбовців-строковиків.

Раніше брати участь в таких місіях могли тільки контрактники. В опублікованому на інтернет-порталі правової інформації документі говориться, що тепер залучати зможуть всіх військовослужбовців, які пройшли спеціальну підготовку.

Також він прийняв поправки до федерального закону "Про безпеку", згідно з якими президент РФ наділяється повноваженнями щодо "захисту громадян країни від рішень міжнародних органів, які суперечать національному законодавству".

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Путін прийняв ряд нових законів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін підписав указ, що дозволяє депортувати з окупованих територій України людей, які не хочуть отримувати російський паспорт.

Сьогодні був підписаний закон, згідно з яким людей, які отримали громадянство, можуть його позбавити за "дискредитацію" армії РФ, дезертирство і "заклики до екстремізму".

Крім того, диктатор підписав закон про довічне позбавлення волі за держзраду, посилив покарання за тероризм і диверсії, а також ввів кримінальну відповідальність "за допомогу у виконанні незаконних рішень міжнародних організацій".

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