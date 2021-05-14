На узбережжя затоки Аніва в Сахалінській області РФ штормом викинуло тонни ікри тихоокеанського оселедця сахаліно-хоккайдського стада.
Читайте такожУ Росії провели чемпіонат з копання могил (відео)Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова громадської організації "Екологічна вахта Сахаліну" Дмитро Лісіцин.
За його словами, ікру косяки оселедця раніше відмітали недалеко від берега, а тепер її суцільна смуга завширшки у кілька метрів розтягнулася узбережжям приблизно на 3 км. Товщина шару ікри місцями сягає 10-15 см.
Місцеві жителі вже придумали для такого "подарунка" своє застосування.
"Сахалінці машинами вивозять оселедцеву ікру на городи як добриво. ... Як і викиди живого оселедця на берег, ікра, що залишилася на березі - ще одне свідчення рясних нерестових підходів. І так, це звичайний, нормальний елемент життєвого циклу сахаліно-хоккайдського оселедця, і це не трагедія", - написав Лісіцин.
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