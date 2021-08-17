Раніше вона перебувала на обліку в психдиспансері.

У Росії жінка викинула чужу дитину з вікна пологового будинку.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Інцидент стався в перинатальному центрі міста Стерлітамак. Медики прооперували двох породіль.

"Через пару годин після операції одна з породіль мовчки підійшла до ліжечка з новонародженим чужої жінки, взяла його на руки і викинула з вікна третього поверху. Лікарі намагалися врятувати малюка, але дитина загинула", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ лісі під Пітером знайшли спалені тіла жінки з дитиною (фото)Зазначається, що раніше жінка перебувала на обліку в психдиспансері.

Нещодавно там зробили висновок, що вона не несе небезпеки для суспільства.

Вона не пояснила правоохоронцям причини свого вчинку. Повідомляється, що її дитину ізолювали.

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Автор: Людмила Жерновська