Підривника доставили до лікарні, йому відірвало частину передпліччя.

У Росії 50-річний слюсар газової компанії на прізвище Дергунов підірвав саморобну бомбу в парку.

Читайте такожУ Росії блогер загинув на зйомках відео для TikTok (фото 18+)Про це пише Telegram-канал LifeShot.

Підривника доставили в лікарню, йому відірвало частину передпліччя. До операції чоловік встиг пояснити, що хотів «підірвати бомбу біля своєї голови», але випадково пристрій здетонував раніше.

Зазначається, що нещодавно у слюсаря діагностували регрес головного мозку. Він чув голоси, занурився в окультизм, носив на голові картонку з намальованими рунами та вірив, що володіє надприродними силами.

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Автор: Катерина Шварц