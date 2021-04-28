У Росії 50-річний слюсар газової компанії на прізвище Дергунов підірвав саморобну бомбу в парку.
Читайте такожУ Росії блогер загинув на зйомках відео для TikTok (фото 18+)Про це пише Telegram-канал LifeShot.
Підривника доставили в лікарню, йому відірвало частину передпліччя. До операції чоловік встиг пояснити, що хотів «підірвати бомбу біля своєї голови», але випадково пристрій здетонував раніше.
Зазначається, що нещодавно у слюсаря діагностували регрес головного мозку. Він чув голоси, занурився в окультизм, носив на голові картонку з намальованими рунами та вірив, що володіє надприродними силами.
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