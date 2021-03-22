П'ятикласниця задихнулася від того, що дві собаки тягнули її за шарф.

У Підмосков'ї собаки задушили 11-річну господиню під час гри з нею.

Як повідомляє Telegram-канал Life Shot, тварини тягнули дівчинку за шарф, в результаті чого вона померла від асфіксії.

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Відомо, що п'ятикласниця вийшла на прогулянку з двома собаками породи кане-корсо в селі Крючково під Істрою. Незабаром школярку без свідомості виявили дорослі. На місце викликали швидку, але допомогти дівчинці вже не змогли. Вона померла від асфіксії.

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Автор: Катерина Лиманська