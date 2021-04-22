У Росії затримали жителя Хімок за підозрою в педофілії. Попередньо встановлено, що він за останні 4,5 роки кілька разів ґвалтував свою неповнолітню падчерку.
Читайте такожРосіянка зірвалася з мосту в Москві після групового зґвалтуванняПро це повідомляє Слідчий комітет Росії.
Після чергового докучання дівчинка про все розповіла матері, а та звернулася в поліцію із заявою на 34-річного цивільного чоловіка.
Повідомляється, що вітчим ґвалтував дочку своєї співмешканки в період з 2017-го по квітень 2021 року.
Підозрюваного у нарузі над потерпілою, якій немає ще 14 років, затримали, запобіжний захід йому оберуть найближчим часом.
Вас також можуть зацікавити новини
- Ґвалтували і збирали донати: троє чоловіків влаштували росіянці треш-стрім (фото)
- Двоє росіян з подругою кілька годин ґвалтували знайому, щоб "провчити"
- Помста сутенерки: жертвою групового зґвалтування в Росії виявилася повія
- Росіянин взяв у полон повію і погрожував прострелити їй коліно
- У Росії затримали педофіла при спробі зґвалтувати 13-річного школяра
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram