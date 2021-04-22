Підозрюваного затримали.

У Росії затримали жителя Хімок за підозрою в педофілії. Попередньо встановлено, що він за останні 4,5 роки кілька разів ґвалтував свою неповнолітню падчерку.

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Після чергового докучання дівчинка про все розповіла матері, а та звернулася в поліцію із заявою на 34-річного цивільного чоловіка.

Повідомляється, що вітчим ґвалтував дочку своєї співмешканки в період з 2017-го по квітень 2021 року.

Підозрюваного у нарузі над потерпілою, якій немає ще 14 років, затримали, запобіжний захід йому оберуть найближчим часом.

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Автор: Катерина Шварц