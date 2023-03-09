Причиною стала наявність на ньому треку "Чорнобаївка" виконавця Jalsomino.

В Росії заблокували популярний музичний сервіс Last.fm.

За повідомленням "Роскомсвободи", сервіс заблокували через трек "Чорнобаївка" від Jalsomino, який був на ньому.

"Блокування посилання здійснюється через HTTPS, тому в Росії можуть бути проблеми з доступом до популярного американського музичного сервісу", - зазначає проект.

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Яке російське відомство вимагало обмежити доступ до пісні, яка не внесена до Реєстру екстремістських матеріалів, невідомо. "Роскомсвобода" припускає, що це була Генпрокуратура РФ.

Відомство могло звернути увагу на трек після того, як на мешканку Криму поскаржилися до поліції через прослуховування пісні в автомобілі, вважає проект.

Last.fm - популярний сайт, який за допомогою плагінів до медіаплеєрів і стрімінгових сервісів збирає інформацію про музику, яку слухають користувачі. На основі цих даних сайт автоматично складає індивідуальні та загальні хіт-паради.

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