За словами одного з депутатів, міноборони РФ надто зайнято захистом інших об'єктів.

Депутат Держдуми РФ Андрій Картаполов порадив бізнесу власним коштом купувати системи ППО для "захисту від українських дронів".

"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити та поставити на свої об'єкти", — цитують Картаполова пропагандистські ЗМІ.

Російський депутат стверджує, що міноборони РФ зайнято прикриттям державних та військових об'єктів, а тому компаніям потрібно самостійно займатися своєю безпекою.

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На його думку, ЗСУ та НАТО приблизно знають розташування російських засобів ППО, що дозволяє запустити безпілотник за маршрутом, який оминає райони зосередження систем протиповітряної оборони. Саме тому самостійні закупівлі ППО бізнесом нібито зроблять внесок у загальну безпеку та дозволять захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи.

Атаки безпілотників на об'єкти в РФ

Останніми днями в Російській Федерації почастішали атаки невідомих безпілотників. Так, 28 лютого на військовому аеродромі в Єйську Краснодарського краю сталися вибухи, а супутник зафіксував сліди пожежі на аеродромі.

Крім того, БПЛА вже майже добрались до Москви. Нещодавно стало відомо, що в передмісті Коломни Московської області пролунав гучний вибух. До "бавовни" очевидці почули свист.

У зв'язку з ситуацією столиця країни-терориста посилює протиповітряну оборону. Зокрема, у районі станції метро "Салар'єво" встановили радіолокаційну станцію розвідки і цілевказівки.

Пізніше потужний вибух пролунав у Тульській області, однак його причина поки невідома. На місці знайшли мертвих птахів.

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