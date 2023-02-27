Поліція розцінила надпис, зроблений у річницю загарбницького вторгнення, як спробу дискредитувати армію окупантів.

У Росії продовжують безглуздо звинувачувати людей у "дискредитації" російської армії. Цього разу жителю Москви оголосили підозру по цій диктаторській статті за надпис, витоптаний на снігу.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, Москва", 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 28-річний Максим З. вийшов на Пушкінську площу і витоптав фразу "365 ні".

Москвича побачив поліцейський патруль, затримав його, доставив до відділу та оформив протокол. Поліціянти розцінили фразу на снігу в річницю так званої "СВО" "публічними діями, спрямованими на дискредитацію ЗС РФ". Завтра Тверський районний суд визначить покарання чоловікові.

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Росіян саджають за антивоєнну позицію

Із загарбницьким вторгнення РФ в Україну погоджуються не усі росіяни, але Кремль відразу придумав, як заткнути рота "неугодним". У перші дні війни Держдума РФ ухвалила закон про кримінальне покарання за "свідомо неправдиві фейки" про армію окупантів та "дискредитацію ЗС РФ".

За рік війни до в'язниць відправили сотні людей за цією статтею. Серед них, зокрема, депутат Карелії. Проти нього порушили адміністративну справу про "дискредитацію" армії за заклик витрачати гроші на школи. Затримують і простих росіян. Так, 44-річну жительку Рязанської області Юлію Варакушину затримали за антивоєнний напис у туалеті торгового центру.

Згодом режим Путіна вирішив ще більше репресувати антивоєнне населення. У листопаді минулого року диктатор запропонував позбавляти російського громадянства за "дискредитацію" і "фейки" про армію. Наразі ця ініціатива у розробці.

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