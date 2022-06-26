Місце аварії оточене військовими, працюють ФСБ і мінери.

У Псковській області Росії сьогодні вдень, 26 червня, з рейок зійшов вантажний потяг.

Про це пише місцевий Telegram-канал "Псковська губернія".

У складі були вагони з вибуховими матеріалами.

Місце аварії оточене військовими, працюють ФСБ і мінери. Залізничникам розгрібати завали не дають, поки не перевантажать весь цей вантаж.

З опублікованих в мережі фото випливає, що з рейок зійшла велика частина вагонів.

Постраждалих немає, повідомляють на залізничній станції.

На місце події направлено два відновлювальних потяги зі станцій Псков і Новосокольники.

Як писав УНІАН, захисники України завдали удару по бурових установках присвоєного Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка". Тепер окупанти не зможуть видобувати газ в українському Чорному морі.

Вас також можуть зацікавити новини: