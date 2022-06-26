У Псковській області Росії сьогодні вдень, 26 червня, з рейок зійшов вантажний потяг.
Про це пише місцевий Telegram-канал "Псковська губернія".
У складі були вагони з вибуховими матеріалами.
Місце аварії оточене військовими, працюють ФСБ і мінери. Залізничникам розгрібати завали не дають, поки не перевантажать весь цей вантаж.
З опублікованих в мережі фото випливає, що з рейок зійшла велика частина вагонів.
Постраждалих немає, повідомляють на залізничній станції.
На місце події направлено два відновлювальних потяги зі станцій Псков і Новосокольники.
Як писав УНІАН, захисники України завдали удару по бурових установках присвоєного Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка". Тепер окупанти не зможуть видобувати газ в українському Чорному морі.
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