Офіційно інформації про постраждалих та жертв інциденту наразі немає.

У четвер, 25 липня, у Калузькій області РФ розбився вертоліт. Йдеться про падіння Мі-28.

Як пишуть російські пропагандистські пабліки, вертоліт розбився у Жиздринському районі Калузької області. Наразі на місці інциденту працюють екстрені служби.

Наразі офіційної інформації про загиблих та постраждалих немає. Такі вертольоти російська армія активно використовує для війни проти України.

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Як пише ТАСС, причиною падіння вертольота стала технічна несправність. Він впав у безлюдному місці. За інформацією пропагандистів, екіпаж загинув.

Мі-28 - що відомо про російський вертоліт

Мі-28 - це російський ударний вертоліт радянської розробки. Він призначений для пошуку і знищення цілей в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.

Нещодавно у Ростовській області РФ військовий вертоліт екстрено сів у полі та спровокував пожежу. Як передають росЗМІ, пожежа сталася в ніч на 5 липня в Азовському районі області під час масованої атаки безпілотників. Зокрема, пілот вертольота Мі-28 вимушено сів на поле, щоб не потрапити під удар дронів.

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