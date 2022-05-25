Англійська мова може зникнути зі шкіл тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму. Замість іноземних мов вивчатимуть "свої мови".
Про це заявив так званий "спікер державної ради Криму" Володимир Константинов у коментарі російським пропагандистам.
"Мови - спірне питання для мене, дуже спірне: навіщо нам сліпо йти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не треба, якщо людина не поїде ніколи в Лондон?"- заявив путінський пособник.
За його словами, "тупе слідування за чужою цивілізацією небезпечно".
"Ми робимо дитину заручником - він буде говорити, що я знаю англійську, й мені цікаво, яка вона - Англія. Вивчаймо свої мови, розвивати свої мови! Англійці воюють з нами тисячу років, а ми продовжуємо їх вивчати, витрачаємо гроші на вчителів, витрачаємо час - а потім на історію часу не вистачає", - заявив Константинов.
При цьому він заявив, що англійську в школі не вивчав, але при необхідності освоїв за два роки. Колаборант запропонував створити курси з вивчення іноземних мов для тих, кому це дійсно необхідно.
Як раніше повідомляв УНІАН, прихована мобілізація в Російській Федерації провалилася. Кремль вирішив отруїти на війну проти України військових з тимчасово окупованого Криму, які зрадили присягу у 2014 році.