Представник російської окупаційної адміністрації заявив, що "тупе слідування за чужою цивілізацією небезпечно".

Англійська мова може зникнути зі шкіл тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму. Замість іноземних мов вивчатимуть "свої мови".

Про це заявив так званий "спікер державної ради Криму" Володимир Константинов у коментарі російським пропагандистам.

"Мови - спірне питання для мене, дуже спірне: навіщо нам сліпо йти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не треба, якщо людина не поїде ніколи в Лондон?"- заявив путінський пособник.

За його словами, "тупе слідування за чужою цивілізацією небезпечно".

"Ми робимо дитину заручником - він буде говорити, що я знаю англійську, й мені цікаво, яка вона - Англія. Вивчаймо свої мови, розвивати свої мови! Англійці воюють з нами тисячу років, а ми продовжуємо їх вивчати, витрачаємо гроші на вчителів, витрачаємо час - а потім на історію часу не вистачає", - заявив Константинов.

При цьому він заявив, що англійську в школі не вивчав, але при необхідності освоїв за два роки. Колаборант запропонував створити курси з вивчення іноземних мов для тих, кому це дійсно необхідно.

Як раніше повідомляв УНІАН, прихована мобілізація в Російській Федерації провалилася. Кремль вирішив отруїти на війну проти України військових з тимчасово окупованого Криму, які зрадили присягу у 2014 році.

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