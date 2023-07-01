Пасажирів з борту евакуювали.

У Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково загорівся літак авіакомпанії Emirates, який повинен був летіти в Об'єднані Арабські Емірати.

За попередніми даними, у повітряного судна загорівся двигун, в аеропорту спостерігалося большле скупчення пожежних машин. Пасажирів з борту евакуювали. Аеропорт тимчасово не приймав рейси на посадку, а біля Boeing-777 працювали екстрені служби.

Ліквідовано загоряння на борту літака Emirates було через годину, а всіх пасажирів оперативно евакуювали. У прокуратурі РФ повідомили, що в результаті події ніхто не постраждав. Лайнер відбуксирували назад на місце стоянки, а пасажирів повернули в термінал, де вони чекатимуть заміни борту.

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