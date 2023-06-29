66-річна жінка зайшла у відділення банку з двома пляшками бензину.

Пенсіонерка із Санкт-Петербурга намагалася підпалити відділення "Сбербанку" з криками "Слава Україні". Шахраї переконали її, що так вона зможе уникнути кримінальної справи.

66-річна Ольга Бєляєва прийшла у відділення банку із двома пляшками бензину, повідомляє телеграм-канал Baza. Зайшовши у фойє, пенсіонерка вилила рідину на стіну та підпалила зі словами "Слава Україні". В результаті, вогонь погас сам собою, ніхто не постраждав. Про всяк випадок із банку евакуювали 20 осіб.

Поліцейським, які затримали жінку, Бєляєва розповіла, що шахраї почали дзвонити їй ще всередині червня.

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Тоді за їхніми вказівками вона кілька разів переказувала гроші на "безпечний рахунок". А нещодавно їй раптом зателефонував "працівник ФСБ". Чоловік розповів, що пенсіонерка нібито фігурує у справі про відправлення коштів до України, і щоб допомогти знайти шахраїв їй потрібно підпалити "Сбербанк".

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