Влада від рекламного щита відхрестилася.

В Росії за старою традицією продовжують вихвалятися "світовим лідерством" у різних галузях. В одному з міст навіть з'явився рекламний щит з написом "Росія – світовий лідер з видобутку газу".

Про це пише Astra. І все б нічого, ось тільки Братськ Іркутської області, де встановлений щит, майже не газифікований. Примітно, що кількість населення там перевищує 250 тисяч.

"Жителі міста поскаржилися в соцмережах, що Братськ практично не газифікований, а сама теплоелектростанція, біля якої розміщений білборд, опалюється вугіллям", – йдеться в повідомленні.

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У відповідь на невдоволення, влада від банера відхрестилися: кажуть, що встановив його "приватник". Там також пообіцяли, що реалізують різні проекти з газифікації до 2026 року.

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Після гучного інтерв'ю Такеру Карлсону на російського диктатора Володимира Путіна подали заяву про реабілітацію нацизму. У своїй двогодинній розповіді глава Кремля видав, що Польща "змусила Гітлера почати Другу світову" з нападу на неї.

Тим часом сама Росія наближається до чергових "виборів" президента. Вже відомо, що брати участь в них буде диктатор Путін, який, очевидно, і переможе. Раніше єдиного антивоєнного кандидата Бориса Надєждіна до виборів не допустили.

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