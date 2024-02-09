Альоні Агафоновій загрожує до 5 років позбавлення волі.

Центральний суд Волгограда (Росія) відправив під арешт до 9 березня Альону Агафонову у справі про реабілітацію нацизму за "лоскотання" пам'ятника. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на інформацію Слідочого комітету РФ у Волгоградської області.

Зазначається, що мешканка міста Самара записала і виклала в соціальні мережі відео, де вона, перебуваючи на Мамаєвому кургані, рухає пальцями, нібито торкаючи груди монумента "Батьківщина-мати кличе!".

"Відео було записане ще влітку, тоді на нього звернув увагу провладний блогер Олександр Таліпов. На дівчину було заведено справу про осквернення місць поховання, оскільки на Мамаєвому кургані знаходиться братська могила. Агафонова невдовзі після цього залишила Росію та вибачилася за свій вчинок. Агафонову затримали у московському аеропорту після повернення до країни та етапували до Волгограда", - пише видання.

За даними ЗМІ, жінці висунуто звинувачення, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Затриманій загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Арешти в Росії

У російському місті Бєлгород затримали дівчину-волонтера, яка допомагала українцям. Надію Россінську затримали за статтею про "Публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави".

Россінська очолювала некомерційну організацію, яка допомагала українцям повертатися додому через населений пункт Колотилівку - єдиний відкритий пункт пропуску між РФ і Україною.

Також УНІАН повідомляв, що в РФ суд заарештував дівчину за носіння райдужних сережок.

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