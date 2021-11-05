Також серед "цінних" призів є абонемент в тренажерний зал.

У Росії вирішили стимулювати громадян вакцинуватися від коронавірусу. Однак серед призів, які розіграють серед щеплених росіян, досить дивні подарунки. Люди зможуть виграти три тонни вугілля, профгігієну та стрижку.

Акція пройде в Хабаровському краї, про це на своїй сторінці в Instagram розповів лікар лікарні району імені Лазо Ілля Аронія.

Так, в одному з регіонів РФ намагаються заманити громадян на щеплення "Супутником" акцією. Серед усіх, хто буде вакцинований, влада розіграє "щедрі" подарунки, які наочно демонструють не тільки реальні проблеми жителів країни-агресора, а й те, наскільки там "піклуються" про жителів.

За перше місце обіцяють подарувати проходження однієї медкомісії. "Щасливчик" зможе обрати, для чого саме він пройде огляд - для отримання зброї, водійських прав або ж для працевлаштування на роботу. За друге місце влада подарує сертифікат на стоматологічну послугу, яка не входить до переліку безплатних. Наприклад, можна буде зробити так звану чистку зубів - профгігієну порожнини рота.

Читайте такожУ мережі висміяли "обмивання" кортежу Путіна у дезінфекторі в окупованому Криму (фото)За третє місце "з панського плеча" обіцяють подарувати перукарську послугу, а за четверте - абонемент в тренажерний зал. Ну а тому, хто займе п'яте місце, пощастить отримати те, чим так пишається пропагандистка Скабєєва - цілих три тонни вугілля.

Нагадаємо, зовсім недавно Скабєєва спрогнозувала, як українці будуть замерзати взимку без вугілля з РФ. Пропагандистка з посмішкою на обличчі мріяла про те, як в Україні страждатимуть діти та пацієнти лікарень.

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Автор: Віолетта Орлова