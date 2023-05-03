Російський опозиціонер натякнув, що атака на Кремль є справою рук російських же партизанів.

Колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов, який нині проживає в Україні і співпрацює з "бойовим крилом" російської опозиції, заявив, що до атаки безпілотників на Кремль "має стосунок одна зі знайомих йому структур".

Дану заяву політик зробив у коментарі телеграм-каналу "Сота", не розкривши жодних інших деталей. Пономарьов попросив дочекатися повної заяви, оскільки зараз він "не уповноважений" розголошувати відому йому інформацію.

"І таки, метою атаки дронів був не Володимир х_о Путін, а скасування параду 9 травня – це не можна буде приховати від російських громадян. Не скасують - нехай нарікають на себе, наслідки будуть яскравими", - написав Пономарьов вже у себе в Телеграм-каналі.

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Слід зазначити, що раніше Пономарьов стверджував, що допомагав виконавцям вбивства пропагандистки Дар'ї Дугіної. Також він поширив заяву якоїсь "Національної республіканської армії", яка взяла на себе відповідальність за вбивство російського "воєнкора" Владлена Татарського.

Удар по Кремлю 3 травня - що відомо

У ніч на 3 травня два безпілотники атакували Кремлівський комплекс будівель. Один з безпілотників врізався в дах Сенатського палацу і спричинив невелику пожежу. В результаті атаки ніхто не постраждав, але російська влада звинуватила в атаці Україну.

Президент Володимир Зеленський особисто спростував участь української держави в цій атаці. Водночас заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв закликав убити Зеленського через нічну подію.

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