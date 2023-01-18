Нове російське командування вирішило "навести лад" у військах і відразу розлютило солдатів.

Російським солдатам, які воюють проти України, заборонили користуватися планшетами і смартфонами, а також зобов'язали поголити бороди. Про це заявив член комітету Держдуми з оборони генерал Віктор Соболєв у коментарі російському виданню РБК.

"Я не думаю, що при будь-якій найбільш інтенсивній бойовій діяльності немає 15-20 хвилин, щоб привести в порядок свій зовнішній вигляд. На солдата дивляться мирні люди, він повинен бути взірцем", – пояснив він наказ про гоління на передовій.

При цьому Соболєв підкреслив, що вимоги до зовнішнього вигляду, військовослужбовців прописані в армійському статуті.

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Особливе обурення у російських так званих "воєнкорів" викликала заборона на використання планшетів. Ці гаджети також ніяк не фігурують в переліку штатного оснащення підрозділів, але без них неможливо керувати невеликими комерційними дронами. Вони теж не дозволені офіційними документами, але за фактом активно використовуються на фронті для розвідки на тактичному рівні.

Коментуючи цю заборону, генерал Соболєв теж знайшов її цілком доречною.

"Не можна користуватися засобами зв'язку, які роблять людину ціллю для противника", – заявив він.

Крім того, російські Z-пабліки наповнені обуреннями з приводу заборони скидати з дронів постріли від гранатомета і користуватися в прифронтовій зоні цивільним автотранспортом, в тому числі подарованим волонтерами.

Всі ці новації і заборони з'явилися в російській армії після того, як командувачем так званої "спецоперації" замість Сергія Суровікіна був призначений начальник російського Генштабу Валерій Герасимов.

Високотехнологічний характер війни в Україні

Російське вторгнення в Україну - це перша за останні кілька десятиліть повномасштабна війна між двома промислово розвиненими державами. Пентагон зробив кілька важливих висновків про те, яка зброя виявилася ефективною в сучасній війні, а яка потребує доопрацювання, або застаріла з тактичної точки зору.

Особливо Захід захоплений тим, як українська армія швидко і охоче впроваджує технічні новинки на фронті – без довгої бюрократії.

При цьому країни-партнери постачають Україні все більш сучасні і просунуті види зброї. На цьому тлі Росія поступово переходить до більш старих і простих видів озброєнь.

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