Площа пожежі склала приблизно 100 метрів квадратних.

У центрі Москви виникла пожежа на даху новобудови "Вікторія Парк". Це елітний житловий комплект. Повідомлялося, що осередок загоряння знаходився на верхівці 15-поверхової будівлі.

Про пожежу повідомили росЗМІ з посиланням на екстрені служби російської столиці. Паралельно в Мережі з'явилися ролики від очевидців, які з різних ракурсів демонстрували полум'я і стовп чорного диму висотою кілька десятків метрів. За даними МНС, приблизна площа пожежі склала 100 метрів квадратних.

"Пожежно-рятувальними підрозділами було встановлено, що відбувається горіння на даху споруджуваного 15-поверхового будинку на площі 100 кв. м. Вжитими заходами в 12:09 хвилин пожежа була локалізована, відомостей про постраждалих не надходило", — заявили в екстрених службах Москви.

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Пожежі в Росії: остання інформація

Увечері 25 квітня масштабна пожежа почалася в Свердловській області. Полум'я вирувало протягом доби на території трьох населених пунктів і знищило 110 будівель.

Того ж дня пожежу зафіксували у селищі Баляга Забайкальського краю. Осередок загоряння знаходився на меблевому заводі, але через вітер вогонь поширився на житлові будинки і ліс.

Пожежа на заводі з переробки відходів в Підмосков'ї спалахнула 22 квітня. Загорівся цех з утилізації гуми і пластика, в результаті чого місцевостю поширився отруйний дим.

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