Чоловік рухався до лікарні, але озброєні люди на блопосту вирішили, що йому краще повернутися на фронт.

Колишнього найманця з "ДНР" викрали дорогою до лікарні та підписали за нього контракт.

Як повідомила донька бойовика, чоловіка буквально викрали з блокпоста, коли він рухався у лікарню. За кермом була донька окупанта. Сам він був на задньому сидінні з ознаками інсульту.

Дорогою машину зупинили люди у формі. Вони побили колишнього військового, витягнули з автівки та повезли в невідомому напрямку. На заяви про інсульт ці люди не зважали. Поруч видно автівку так званої поліції "ДНР".

Згодом з'ясувалося, що за чоловіка вже підписано контракт на проходження військової служби. Сам колишній найманець не виходить на зв'язок.

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Нагадаємо, що російський військовий злочинець, неонацист Олексій Мільчаков розповів, що його знайомий бойовик "ДНР" надивився на звірства "російських визволителів" з Кавказу на тимчасово окупованій території Запорізької області, та перейшов на бік України.

"Був у мене знайомий. Він був "ополченцем ДНР" у 2014 році. Зараз він на тому боці (у складі ЗСУ - УНІАН) воює. Він мені відразу сказав: "Я бачу, хто сюди приїхав, що це ходячий Кавказ із ставленням до людей, до жінок". Мені шкода, що ми втратили таку людину", - заявив Мільчаков.

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