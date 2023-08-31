У Путіна стурбовані привабливістю Пригожина в Росії та серед прихильників "Вагнера" навіть після його смерті.

Кремль стурбований симпатиками "Вагнера", тому намагався відвернути увагу від похорону їхнього ватажка Євгена Пригожина. Втім, були й інші цілі заплутування інформації про поховання.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті. Зазначається, що режим Путіна зробив кілька спроб замовчати або заплутати повідомлення про похорон Пригожина. Це, ймовірно, свідчить про те, що Кремль залишається стурбованим привабливістю Пригожина в Росії та серед прихильників "Вагнера" навіть після його смерті.

Російські федеральні канали в основному проігнорували похорон Пригожина, ймовірно, також у рамках запланованого Кремлем "висвітлення" похорону. Деякі Telegram-канали безпідставно припускали, що Пригожин вижив в авіакатастрофі, що також могло бути інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб переповнити російський інформаційний простір неправдивими повідомленнями і відвернути увагу від похорону Пригожина.

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На думку аналітиків, жеякі російські чиновники можуть вивчати погляди "воєнкорів" на Пригожина і його смерть, щоб виявити і піддати цензурі російських ультранаціоналістів, які не мають явного зв'язку з Пригожиним або "Вагнером".

Один із таких російських "воєнкорів" стверджував, що до нього звернулися "агресивні" рекламодавці, які попросили його просувати кілька Telegram-каналів, що перебільшували тему загибелі керівництва "Вагнера" "майже в образливій формі". Це прохання було дивним, оскільки Кремль і російські державні ЗМІ "вже закрили цю тему", і він відмовився просувати ці канали.

Відмова спонукала одного з рекламодавців звинуватити його в підтримці заколоту і в тому, що він виступає проти президента Росії Володимира Путіна і російської конституції.

Цей "воєнкор" послідовно критикував російське військове керівництво і підтримував командувача ВДВ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського, який раніше мав зв'язки з Пригожиним.

Аналітики зауважиди, що цей інцидент, щонайменше, свідчить про те, що російські "воєнкори" самоцензурують свої дискусії про смерть Пригожина і висвітлюють цю тему за зразком Кремля.

Крім того, можна стверджувтаи, що деякі російські соціальні медіа намагаються захопити російський інформаційний простір, або ж вказує на те, що російські чиновники намагаються виявити інші відомі "ультранаціоналістичні голоси", які можуть пропагувати непокору режиму або військовим, і пов'язати їх певним чином з Пригожиним.

В ISW також додали, що очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 30 серпня підтвердив свою лояльність президенту Росії Володимиру Путіну, продовжуючи спроби дистанціюватися від Пригожина.

Похорон Пригожина

Ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Петербурзі. Його могила розташована поруч з його батьком.

До цього було відомо, що похорон Пригожина пройшли в закритому форматі. У його прес-службі зазначили, що всі бажаючі з ним попрощатися можуть відвідати Порохівське кладовище. В оточенні загиблого Пригожина заявили, що його похорон провели в такому форматі за бажанням його родичів.

Адміністратор Пороховського кладовища у Петербурзі, де поховали ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина озвучила раніше невідомі деталі. Зазначається, що на похоронах було 20-30 осіб і не було людей у військовій формі. Також повідомляється, що могилу Пригожина відвідали, зокрема, вдова і дочка.

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