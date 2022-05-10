У російському Кисловодську мер-єдинорос влаштував для дітей "патріотичний" захід до Дня перемоги. Зокрема, хлопців підліткового віку змусили "розстрілювати останнього фашиста".
Про це повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости".
Дивну "забаву" організували на доручення члена "Єдиної Росії" та мера цього ставропольського міста Євгена Моїсеєва.
На воротах одного з будинків вивісили "опудало фашиста та окупанта", якого діти розстрілювали з пневматичної гвинтівки. Без рашистської Z-символіки не обійшлося.
"Наше молодше покоління з дитинства має знати про те світове зло, ім'я якому фашизм, нацизм, який сьогодні знову намагається відродитися. Ми цього ніколи не допустимо. Ми ростимо наших дітей патріотами та захисниками Вітчизни", - заявив Моїсеєв.
Як повідомляв УНІАН, раніше росЗМІ вигадали фейк про "бойові наркотики", щоб виправдати перемоги ЗСУ.
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