Цю послугу надають дистанційно без присутності замовника.

У Росії почали продавати паспорти громадянина України та свідоцтва про народження.

Відповідні оголошення з'явилися на російському ресурсі Avito. В описі до паспортів зазначено, що їхня наявність нібито гарантує перетин кордонів з європейськими країнами.

Оголошення про продаж українських паспортів із сайту вже зникло, натомість з'явилося ще одне - про продаж свідоцтва про народження в Україні. Автор оголошення зазначає, що перебуває у Севастополі, але послугу надає дистанційно.

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Як Avito допомагає росіянам під час війни

Як повідомляв УНІАН, в російську армію шукають людей на Avito. Нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers), якій належить Avito мовчить про масові оголошення про строкову службу в російській армії на їх майданчику.

Крім того, росіяни виставили на продаж медалі "За звільнення Маріуполя". Нагороди окупанти оцінюють у кілька сотень рублів.

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