Росіянин повернувся з України і пішов з дружиною у нічний клуб. Ці розваги закінчилися фатально.

В нічному клубі РФ жорстоко побили "добровольця", який повернувся з війни в Україні. Поліція за окупанта не заступилася, а навпаки приєдналася до насильства. Росіянин помер за два тижні.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", жертвою став підприємець Олексій Лимар з Гатчини. Перш ніж стати окупантом росіянин займався перевезеннями. У вересні 2022 року чоловік кинув бізнес, поїхав в "ЛНР" і став піхотинцем. У січні Лимар захворів і повернувся додому. 22 лютого чоловік разом із усією родиною відзначав день народження мами. Надвечір окупант разом із дружиною пішли до друзів, а згодом потрапили в нічний клуб.

"Охорона закладу не пустила Лимаря до клубу - виник скандал, а потім і бійка. За словами рідних, Олексія били п'ятьох людей. Як вважають близькі, це були люди з-поміж охоронців, причому в руках одного з них була табуретка. До клубу приїхали співробітники Росгвардії та поліцейські. За версією Марини, один із них зайшов усередину, а коли вийшов, то заявив, що камер у закладі немає. Лимар почав лаятись і знову отримав - цього разу від поліції. Судячи з відео, Лимаря затримували кілька правоохоронців. Один з них тактовно вдарив добровольця електрошокером у ногу", - передає канал.

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Як пише "База", Лимаря затримали, оформили протокол за хуліганство, а згодом відпустили додому. Побитий окупант поїхав до лікарні, медики діагностували у нього переломи обличчя, лобової кістки, щелепи, контузію, ретроградну амнезію та розрив стравоходу. "Добровольця" госпіталізували, проте протягом двох тижнів його стан різко погіршився — двічі його переводили до реанімації, а потім він впав у комусь і помер.

Справа про загибель Лимаря не порушили. У поліції заявили, що встановили людину, яка била окупанта, і чекали на уточнення з лікарні про ступінь тяжкості шкоди здоров'ю. Поки чекали, чоловік помер. Матеріали перевірки передали до Слідчого комітету. В окупанта залишилися двоє синів - 3 і 14 років.

Як в РФ "шанують" окупантів

Для росіян окупанти - не герої. Часто з'являються новини про те, що окупантів жорстко затримують, відмовляють у допоможі та б'ють. Однак у ЗМІ з'являються історії про те, як родичі російських окупантів не можуть поділити гроші за них.

Крім того, деякі росіяни за своїх мобілізованих отримали "цінні подарунки" замість грошей. Так, в Підмосков'ї родинам мобілізованих роздали по 10 кг картоплі та моркви, в Якутії – туші оленів, у Курській області матерям загиблих "мобиків" видали рушники та торт, а в Республіці Тива родину окупанта підтримали дровами.

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