Водночас у пропагандистському сюжеті обличчя "щасливих" людей чомусь приховали.

У Підмосков'ї сім'ям мобілізованого "гарматного м'яса" подарували по 10 кг картоплі та моркви.

Родичі "мобіків" нібито були дуже щасливі нечуваним рівнем підтримки, втім їхні обличчя у пропагандистських роликах приховали, повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Підмосков'ї сім'ям мобілізованих росіян роздали овочеві набори, що складаються з 10 кг картоплі та 10 кг моркви. Справжня підтримка. Ось що означає "нафтогазова наддержава", – іронічно прокоментували автори каналу.

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Овочевими наборами планують "ощасливити" 105 сімей за тиждень. Людей змушують на камеру дякувати голові міського округу за "щедрі гостинці".

"Великий йому низький уклін. Я теж є дружиною мобілізованого, також чоловіка люблю і чекаю - і сподіваюся, що все буде добре, Росія переможе", - заявила Наталія Муромцева, працівниця "Центру підтримки родичів мобілізованих".

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих. Замість обіцяних попередніх навчань мобілізованих просто кидали на гарячі ділянки фронту.

У листопаді повідомлялося, що у Якутії (РФ) сім'ям "мобіків" подарували туші оленів. Таким способом місцеве підприємство "підтримало" рідних "гарматного м'яса".

Згодом влада Курської області Російської Федерація подарувала матерям загиблих на війні в Україні окупантів рушники й торт.

Крім того, у Республіці Тива, звідки родом міністр оборони РФ Сергій Шойгу, сім'ю ліквідованого в Україні "мобіка" підтримали дровами. Ба більше, місцева влада пишається цим "щедрим" подарунком.

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