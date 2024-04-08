На місці події працюють екстрені служби. Вже відомо щонайменше про одну загиблу.

У Смоленській області РФ обвалився Панінський міст.

Як повідомляють російські ЗМІ, внаслідок обвалу моста постраждало щонайменше троє людей. Вони знаходилися в автомобілі та вантажівці, які впали разом із мостом.

"Міст проходив над залізничними коліями Москва-Мінськ - головний транспортний коридор між РБ та РФ заблокований", - пише канал NEXTA Live.

За повідомленням російських каналів, внаслідок обвалу моста загинула одна жінка. Решта постраждалих ушпиталили. Кількість постраждалих зросло до шести.

Як пише пропагандистський ТАСС, внаслідок обвалу моста пошкоджено залізничне полотно. Рух потягів зупинено. Про причини інциденту наразі не повідомляють.

Під прицілом Кримський міст

Нагадаємо, у The Guardian із посиланням на високопосадовця ГУР написали, що Кримський міст буде знищено в першій половині 2024 року.

Співрозмовник в ГУР додав, що шеф української розвідки Кирило Буданов, уже має "більшість засобів для реалізації цієї мети".

Щоб остаточно зруйнувати незаконний Кримський міст, необхідний великий змішаний ракетний залп крилатих ракет, вважає військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Петро Черник.

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