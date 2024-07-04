Протоієрей вважає "неприйнятним молитися за перемогу в братовбивчій війні між православними християнами".

Священика з Новосибірської області РФ звільнили за відмову молитися про перемогу окупантів над Україною.

Як пише "Астра", протоієрея Вадима Пермінова з міста Куйбишева позбавили сану, заборонили в службі на рік, а потім звільнили за штат за небажання читати молитву про "Святу Русь".

"Керуючись Писанням, перед яким я склав присягу, і своєю совістю, вважаю для себе неприйнятним молитися за перемогу в братовбивчій війні між православними християнами", - сказано у відмові протоірея. Відео дня

Пермінов зазначив, що написав офіційну відмову від читання патріаршої недомолитви в Новосибірську митрополію та патріарху, а це було до Страсної седмиці.

"Пройшли всі великодні дні, я продовжував їздити на нову парафію, і тоді відбулася єпархіальна рада Каїнської єпархії. На раді мене не було – здоров'я дорожче. Там же мене звільнили за штат, заборонили у служінні, заборонили викладати благословення, заборонили носити Хрест і… на цьому фантазія мабуть вичерпалася. Все без канонічних підстав, правил, постанов та посилань на такі, мабуть, у єпархіальному управлінні та раді не знайшлося компетентної у церковному праві людини", - написав Пермінов.

Втім, протоієрей не засмучується через звільнення.

"Мені сумно і легко; печаль моя світла", - додав він.

Пропаганда війни в РПЦ

Як відомо, Російська православна церква підтримує і виправдовує повномасштабну війну проти України. На священиків, які виступали проти війни, чинили тиск.

Україна, Австралія, Велика Британія, Канада, Литва, Нова Зеландія, Чехія та Естонія ввели персональні санкції проти патріарха Кирила.

Нагадаємо, раніше Церковний суд РПЦ оголосив пацифізм єрессю, яка нібито суперечить православному вченню. А Всесвітній російський народний собор назвав вторгнення в Україну "священною війною" і заявив, що "вся територія сучасної України повинна увійти в зону виняткового впливу Росії".

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