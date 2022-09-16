У відомстві заявили, що пияцтво і Росія – "це як близнюки", і росіяни постійно цим займалися.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данилов не виключає того, що вище російське військове командування зловживає алкогольними напоями.

Про це йшлося в його інтерв'ю львівському телебаченню, запис якого опублікували на сторінці РНБО в Facebook.

Данилова запитали, чи вірить він у заяви російських журналістів про те, що президент РФ Володимир Путін стурбований пияцтвом близького оточення.

Відео дня

"Судячи з того, як вони себе ведуть, що вони пишуть в певних месенджерах – це не тільки "віра", це численні підтвердження цих речей", – сказав Секретар РНБО.

За словами Данилова, пияцтво і Росія - "це як близнюки", і росіяни постійно цим займалися.

Секретар РНБО додав, що потрібно розрізняти росіян і народи, які вони колонізували.

Як раніше повідомляв УНІАН, колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов підтвердив, що Дмитро Медведєва постійно пиячить. Через це Путін нібито і відсторонив його від посади прем'єра РФ.

За інформацією журналістів, колишній президент РФ намагався накласти на себе руки. Охоронець нібито виявив Дмитра Медведєва в стані алкогольного сп'яніння і зі зброєю в руці.

Вас також можуть зацікавити новини: