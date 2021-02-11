В місцевому управлінні МВС вирішили, що відео поліцейської паплюжить честь співробітника органів внутрішніх справ.

У російському Хабаровську майора поліції звільнили за опубліковане в TikTok відео з гримасами. Жінка у формі дуріла, імітуючи звуки газів під відповідний трек.

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Про це повідомляє "РИА Новости", посилаючись на місцеве управління МВС.

Напередодні в соцмережі з'явилося відео, на якому жінка в поліцейській формі з погонами майора робить гримаси. В управлінні МВС підтвердили, що це майор поліції – дільничний уповноважений в Хабаровську.

В управлінні вирішили, що відео паплюжить честь співробітника органів внутрішніх справ. Відносно жінки провели службову перевірку, за результатами якої її звільнили.

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Автор: УНІАН