У концерні "Калашников «хочуть, щоб люди» отримували кайф" від володіння зброєю.

Російський концерн "Калашников" представив "смарт-рушницю", що здатна синхронізуватися з мобільним телефоном. Виробник розраховує, що вона зацікавить нове покоління.

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Про це в інтерв'ю "РБК" розповів гендиректор концерну Дмитро Тарасов.

"Це перший гаджет, гаджет-зброя, все-таки я б першим словом поставив саме слово "гаджет". Ми ж зараз всі в гаджетах. І ця рушниця здатна навчати стрільця. Там дійсно є процесор, куди можна поставити лічильник пострілів, компас, відеозапис. Я думаю, що цей проект буде сильно розвиватися», - зазначив він.

Тарасов пояснив, що це гладкоствольна зброя, яка може застосовуватися для різних завдань.

"Як люди її використовують, на полюванні або на полігоні, працюючи десь по тарілочках або по мішенях, - це вже їх вибір. Завдання - залучити ту частину аудиторії, яка народилася з гаджетами і себе не мислить без них. Тому що вона і за форм-фактором, і за дизайном, і за наявністю синхронізації, очевидно, про ту аудиторію, яку ми раніше не таргетували», - зазначив він.

За словами Тарасова, мова йде про молоду аудиторію, що стежить за трендами.

"Називаємо, як хочемо: хіпстери, покоління Z... Може бути, ми продовжуватимемо розвивати цю лінійку, і це буде не тільки вогнепальною історією. Дуже хочеться, щоб люди володіли, по-перше, зброєю відповідально і при цьому отримували кайф від цього», - уклав він.

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Автор: Дмитро Захаров