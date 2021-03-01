У Росії на смерть забили табуреткою повного тезку письменника і поета Олександра Сергійовича Пушкіна.
Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot.
Вбивство 46-річного жителя міста Михайлов Рязанської області сталося в приватному будинку, де компанія з трьох осіб вживала спиртне протягом декількох тижнів.
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Товариші по чарці спочатку ногами і руками побили потерпілого, а потім добивали табуретом і ніжкою від стільця.
На допиті двоє обвинувачених розповіли, що причиною розправи стала спідниця, в якій загиблий ходив містом. За попередньою версією, Пушкіну просто нічого було носити.
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