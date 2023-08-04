Така ситуація зберігатиметься до того часу, поки атаки не є масованими та не спричиняють велику кількість смертей.

Експерт розповів, чому в Москві і досі не вмикають сигнал повітряної тривоги, незаважаючи на атаки безпілотників на місто.

Як повідомив директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону, у Москві, деяких інших російських регіонах та в тимчасово окупованому Криму сирени принципово не вмикаються. "Поки немає історії із якоюсь масовою кількістю смертей…, не будуть вмикати сирени", - зазначив він.

На думку Денисенка, російська влада й надалі робитиме усе можливе, щоб показувати, що жодної війни немає. Експерт упевнений, що найближчим часом сигнал повітряної тривоги не вмикатимуть. За його словами, така ситуація зберігатиметься до того часу, поки не буде "якоїсь масовості".

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Атаки на Москву: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 1 серпня Москву вчергове атакували безпілотники - вже вп'яте впродовж трьох місяців.

Цього разу удар припав на вежу бізнес-центру "Москва-Сіті". Згідно з відкритими даними, у цій будівлі розташовані кілька російських міністерств. Російська влада одразу звинуватила в атаці Україну. Зокрема, представниця російського МЗС Марія Захарова здійснила дивне порівняння цієї атаки із терактами 11 вересня у США, під час яких було вбито кілька тисяч людей.

Водночас, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у цьому контексті згадав про "славнозвісну російську ППО" та закликав російських військових вчитися збивати дрони.

Прокоментували атаку й одні із головних українських союзників - Сполучені Штати Америки. Там наголосили, що лише Україна вирішує, яким чином буде вести цю війну.

Крім того, на цю атаку відреагували в ООН, зазначивши, що виступають проти "ударів по цивільних об'єктах". В організації додали, що ці атаки мають припинитися, але не уточнили, хто саме здійснює їх.

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