З підозрюваного вибивали фальшиві покази, а зараз намагаються зробити з нього божевільного.

Російські ЗМІ дізналися деталі підриву літаків на аеродромі Чкаловський, що у Підмосков'ї.

Як пише проект "ВЧК-ОГПУ", ця диверсія стала однією з найзасекреченіших подій останнього часу.

Інцидент стався в ніч із 19 на 20 вересня. Тоді, як виявилося, було підірвано кілька "бортів", серед яких транспортний літак Ан-148 і штурмовий гелікоптер Мі-28.

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"Як виявилося, БПЛА жодного відношення до того, що сталося, не мали. Місцевий житель, працівник аеродрому зміг пронести на льотне поле саморобні вибухові пристрої та підірвати кілька військових бортів. За підриви було затримано 65-річного авіатехніка. На допитах від нього вимагали визнати, ніби він діяв, оскільки його завербували спецслужби України", - пише канал.

Однак авіатехнік категорично наполягає, що пішов на це крок, протестуючи проти війни на території України. За словами близьких, зараз з авіатехніка намагаються зробити "ненормального". Його спрямували на психіатричну експертизу, яка має завдання знайти у нього якісь відхилення.

Вибухи на аеродромі "Чкаловський": що відомо

Нагадаємо, 20 вересня в українській розвідці повідомили, що на цьому аеродромі диверсанти підірвали два літаки АН-148 і Іл-20 і один вертоліт Мі-28Н.

Інцидент стався 18 вересня, росіяни намагалися обмежити поширення цієї інформації в мережі.

За даними розвідки, на "Чкаловському" базуються російські урядові літаки і літаки-розвідники. Підірваний вертоліт використовували для збиття ударних безпілотних літальних апаратів, тепер у нього пошкоджена хвостова частина.

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