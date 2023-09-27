Місцева влада не коментувала те, що відбувається.

У підмосковному Щелково у ніч на 27 вересня почалася серйозна пожежа, в мережі з'явилися відповідні фотографії.

Російські Telegram-канали повідомляють про загоряння в районі аеродрому "Чкаловський", який знаходиться на південно-східній околиці міста. На знімках можна побачити великий стовп диму, який піднімається в небо. "Щось потужно горить за промзоною на Соколовській", - йдеться в одному з повідомлень.

При цьому Telegram-канал "Обережно, новини" пише, що місцеві жителі нібито бачать дим від пожежі "в двоповерховому приватному будинку в дачному селищі Загорянський". Ні місцева влада, ні МНС не коментували те, що відбувається.

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Вибухи на аеродромі "Чкаловський": що відомо

Нагадаємо, 20 вересня в українській розвідці повідомили, що на цьому аеродромі диверсанти підірвали два літаки АН-148 і Іл-20 і один вертоліт Мі-28Н.

Інцидент стався 18 вересня, росіяни намагалися обмежити поширення цієї інформації в мережі.

За даними розвідки, на "Чкаловському" базуються російські урядові літаки і літаки-розвідники. Підірваний вертоліт використовували для збиття ударних безпілотних літальних апаратів, тепер у нього пошкоджена хвостова частина.

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