Підрозділ створено на базі Російського союзу бойових мистецтв, який активно закуповує зброю.

Загін "Союз", що воюює проти України, і який складається з російських спортсменів, спонсорують "Росатом", Сбербанк та "Русгідро".

Як повідомляє видання "Важные истории", у грудні 2022 року в РФ - на церемонії відкриття Форуму бойових мистецтв "Битва Чемпіонів-14. Школи проти школи" - було оголошено про створення підрозділу "Союз", який складається зі спортсменів, у тому числі майстрів спорту.

Відповідну заяву тоді зробив повпред президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв.

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"Загін створений з усіх тих, з ким ми разом проливали піт на тренуваннях, які відправляться на війну в Україну, тому що справжні бійці сьогодні - ті, хто проливає кров за нашу Батьківщину", - сказав Трутнєв.

За даними ресурсу, в "Союз" увійшли володар кубка світу з кіокусінкай Віктор Горн, чемпіон Японії з кікбоксингу Сергій Плеханов, чемпіон Європи з кіокусінкай Сергій Увіцький (вже загинув) та інші. Підрозділ сформували на базі Російського союзу бойових мистецтв (РСБІ), який очолюють Трутнєв і перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

"Відомо, що у Кирієнка 6-й дан по айкідо, а у Трутнева - 7-й по кіокусінкай. За рік, до грудня 2023 року, в загін вступило 145 осіб. Навчання і злагодження бійці проходили в російському університеті спецназу в Чечні. Його засновник, Данило Мартинов - колишній "альфівець" та помічник Рамзана Кадирова (глава Чечні – УНІАН)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Важных историй", Мартинов є співголовою РСБІ, а командує "Союзом" співголова і виконавчий директор Рсбі Раміль Габбасов. При цьому, Трутнєв і Кирієнко особисто контролюють забезпечення загону всім необхідним.

Згідно з фінансовими документами, які є в розпорядженні "Важных историй", з початком повномасштабної війни в Україні пожертви РСБІ значно зросли: у 2021 році було 56 мільйонів рублів, у 2022-му - 194 мільйонів, у 2023-му - вже 384 мільйонів рублів.

"Основних донорів можна розділити на дві групи: компанії російського масштабу, зокрема входять до групи "Росатома" (його довгий час очолював Кирієнко) і компанії Далекого Сходу (там повпредом працює Трутнєв). Так, у 2022-2023 роках "Росатом" і його дочка перевели 123 мільйонів, Сбербанк - 50 мільйонів, "Русгідро" (володіє російськими гідроелектростанціями) - 60 мільйонів, "Лукойл" - 50 мільйонів, ВТБ - 25 мільйонів. Це умовна "група Кирієнко", - зазначає ресурс.

За його даними, від "групи Трутнева" найбільше пожертвування союзу бойових мистецтв (80 мільйонів) надійшло від Магаданської охоронної фірми "Білий вовк", співвласник якого - Антон Глазунов. У LinkedIn він значиться, як заступник директора золотодобувної компанії Highland Gold, чиє підприємство - Чукотська Гірничо-геологічна компанія - також перевело "спортсменам" 9 мільйонів рублів. Магаданська золотодобувна компанія " Павлик "перевела 47 мільйонів рублів, далекосхідна транспортна група FESCO і дочка золотодобувної компанії "Полюс" - по 20 мільйонів.

За словами розслідувачів, з 2022 року РСБІ активно закуповується в збройових магазинах, а Трутнєв і Кирієнко особисто їздять на окупований РФ Донбас, щоб передати "Союзу" спорядження - засоби виявлення дронів, техніку та екіпіровку, снайперські гвинтівки.

Згідно з відповідними документами, РСБІ за час війни заплатив московському збройовому салону "Арсенал" 139 мільйонів, виробнику гвинтівок Lobaev Arms - 35 мільйонів рублів. Оптичне обладнання РСБІ купував у компаній "Інноваційні збройові технології" (на 19 мільйонів) та "Навігатор" (на 25 мільйонів). Крім того, Російський університет спецназу в Чечні отримав за навчання добровольців 38 мільйонів рублів.

Загибель українських спортсменів на фронті - останні новини

На війні проти Росії загинув вихованець Львівського футзалу 18-річний Богдан Козак. За даними Української Асоціації футболу, перед вступом до лав Сил оборони, він виступав за КІВС "Клуб ігрових видів спорту".

У 2023 році Богдан підписав контракт з третьою окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Він проходив військовий вишкіл в іспанському місті Толедо, після чого виконував бойові завдання на східному напрямку фронту.

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