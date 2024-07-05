Вертоліт зазнав серйозних пошкоджень.

У Ростовській області РФ військовий вертоліт екстрено сів у полі та спровокував пожежу.

Як передають росЗМІ, пожежа сталася в ніч на 5 липня в Азовському районі області під час масованої атаки безпілотників. Зокрема, пілот вертольота Мі-28 вимушено сів на поле, щоб не потрапити під удар дронів.

За повідомленнями росЗМІ, нібито через високу температуру двигуна під вертольотом загорілася трава. Вогонь швидко поширився на площі близько 500 кв м.

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Примітно, що селяни вранці виявили цей вертоліт абсолютно порожнім. Куди подівся пілот незрозуміло.

"У Ростовській області дроном було збито російський вертоліт. Він зміг здійснити посадку, але отримав серйозні пошкодження. Таке вперше за цю війну", - прокоментував український журналіст Денис Казанський.

Атака дронів на РФ

Уночі кілька безпілотників було збито над російським Приморсько-Ахтарськом, унаслідок чого уламки пошкодили цивільні об'єкти. Як повідомляють росЗМІ, за словами місцевих жителів, уламки впали на житлову 3-поверхівку, унаслідок чого постраждали 6 осіб.

Зазначимо, що саме з цього міста по Україні майже щоночі запускаються "шахеди".

Крім того, цієї ночі Ростов-на-Дону відбивав наймасованіший наліт дронів від початку повномасштабної війни. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів і про пожежу, що виникла через уламки збитого БПЛА, які впали.

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