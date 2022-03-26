Пропаганда Кремля здивувала новою несподіваною заявою про пацифістське гасло.

Російські пропагандисти продовжують зомбувати народ, називаючи війну в Україні "спецоперацією", а вбивства мирного населення - "денацифікацією". Цього разу вони пішли ще далі й заявили, що пацифістське гасло "Ні війні" (російською "Нет войне" - УНИАН) - "нацистське".

Таку заяву зробив "експерт зі стратегічних комунікацій" Трофим Татаренков в ефірі одного з федеральних каналів.

Ведучий та "експерт" коментували благодійні концерти російського репера Oxxxymiron, який публічно засудив війну та віддав зароблені гроші на допомогу українським біженцям.

Пропагандист у студії звернув увагу, що використання репером гасла "Ні війні" може бути "невипадковим". Цю "думку" підтримав й "експерт".

"Як перегукується це гасло, яке вони скрізь використовують "Ні війні" з тим гаслом, яке написали на нацистських листівках, які закидували на оточений Ленінград. А російське гасло завжди звучало "Ми за мир". А "Ні війні" - це те, що пропагували нацисти", - заявив Татаренков.

За логікою кремлівських пропагадистів, кожен, хто публічно засудив війну в Україні з використанням гасла "Ні війні" - нацист. Нічого дивного, проти роспропаганда "розширила" це поняття.

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